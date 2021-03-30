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Спортивные новости

Путин поздравил Синицину и Кацалапова с золотом чемпионата мира

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Президент России Владимир Путин поздравил танцевальную пару Викторию Синицину и Никиту Кацалапова с золотом чемпионата мира 2021 года по фигурному катанию, который прошел в Стокгольме.

По сумме двух программ россияне набрали 221,17 балла.

«Вы победили заслуженно, уверенно, ярко. Продемонстрировали блестящее мастерство и слаженность исполнения, покорив и судей, и многочисленных поклонников фигурного катания. Такие триумфальные выступления созидают спортивную славу нашей страны. Молодцы!» — говорится в поздравлении, опубликованном на официальном сайте Кремля.

На мировом первенстве 2021 года российские фигуристы завоевали шесть наград. В женском одиночном катании первое место заняла Анна Щербакова, второй стала Елизавета Туктамышева, бронзу взяла Александра Трусова. В парном катании золото завоевали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а Александра Бойкова и Дмитрий Козловский показали третий результат.

Ранее Путин поздравил Щербакову, Туктамышеву и Трусову с результатами на чемпионате мира.

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