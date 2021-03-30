Экс-тренер «Динамо» рад привлечению молодых игроков в сборную России

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о привлечении молодых футболистов в сборную России.

«Меня радует то, что в сборную вызвали Даниила Фомина и в целом динамовских игроков стали привлекать. Тренерский штаб сборной обратил внимание на то, что показывает команда (в Российской премьер-лиге «Динамо» идет на шестом месте, лишь на одно очко отставая от «Локомотива», ЦСКА и «Сочи», которые делят 3-5 строчку. — «Газета.Ru»).

Мне это очень приятно. Да и вообще, когда молодые ребята вливаются в команду, — это как глоток свежего воздуха для болельщиков, появляются новые ожидания. В конце концов кто-то из игроков взрослеет, кто-то по футбольным меркам стареет. На их смену должна приходить амбициозная молодежь, чтобы не было застоя», — сказал Силкин в интервью «Газете.Ru».

После двух туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре сборная России лидирует в группе H, набрав шесть очков. 30 марта команда проведет выездную встречу против Словакии. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 21.45 мск.

Ранее экс-наставник петербургского «Зенита» дал прогноз на матч между Россией и Словакией.