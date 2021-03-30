Губерниев отреагировал на поджог машины журналиста Дмитрия Егорова

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о поджоге автомобиля спортивного журналиста Дмитрия Егорова.

«Диме Егорову — моя поддержка. Он очень талантливый и бесстрашный парень. Полиция обязана найти преступников!» — написал Губерниев в Telegram.

Инцидент произошел в ночь на 30 марта во дворе дома в Одинцовском районе. По словам Егорова, ему позвонили в 02.20 мск и сообщили, что его иномарка горит. Также от огня пострадали припаркованные рядом автомобили. Одна из камер видеонаблюдения зафиксировала, что перед пожаром неизвестный ходил около машины журналиста.

Егоров отметил, что не знает причин совершения преступления, так как он не получал никаких угроз.

Ранее глава Союза журналистов России Владимир Соловьев назвал происшествие «сложным и странным».