«Спартак» начал переговоры по новому контракту с Джикией

Московский «Спартак» начал переговоры по продлению контракта с защитником и капитаном клуба Георгием Джикией.

«Спартак» начал обсуждение нового соглашения Джикией», — цитирует Фетисова РИА «Новости».

Действующий контракт «Спартака» с Джикией рассчитан до мая 2022 года.

Джикия выступает за красно-белых с января 2017 года. Вместе с командой он стал победителем чемпионата России. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 24 матчах, в которых отдал две результативные передачи.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице. В активе столичной команды 44 очка после 23 матчей. Красно-белые отстают от лидирующего петербургского «Зенита» на четыре балла.

Ранее Джикия рассказал о несостоявшемся переходе в петербургский «Зенит». По словам игрока, он рад, что принял решение остаться в столичной команде. Он также отметил, что предложение по зарплате было в несколько раз больше, чем в «Спартаке».