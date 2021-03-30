Олимпийская чемпионка объяснила свои слова о методах работы Тутберидзе

Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях Екатерина Боброва объяснила свои слова о методах работы тренера Этери Тутберидзе.

Ранее экс-фигуристка заявила, что специалист «может унижать человека, но делает это, по ее мнению, во благо».

По словам Бобровой, она не ожидала, что журналисты вырвут ее слова из контекста. Олимпийская чемпионка пояснила, что за спортивными достижениями стоят титанический труд и строжайшая дисциплина.

«С раннего детства спортсмен и его семья делают выбор – беззаботная детская жизнь или дорога к пьедесталу. Это непростой путь ежедневных тренировок на износ, строжайших диет и жесточайшей дисциплины. Идя в большой спорт, все понимают правила игры», — написала Боброва в Instagram.

Бывшая фигуристка поблагодарила своих тренеров, которые воспитывали ее в условиях тотальной строгости.

«Несмотря на методы воспитания, которые могут показаться жестокими, каждый тренер любит своего ученика и верит в него. Именно поэтому вместо поглаживаний по голове он ежедневно напоминает кто ты и зачем ты надел коньки. В нас взращивают характер, без которого невозможно завоевать медали для своей страны», — отметила экс-спортсменка.

Боброва добавила, что в России жесткая, а поэтому и сильная спортивная школа, которая привела к шести медалям на прошедшем чемпионате мира 2021 года в Стокгольме.

«Я не давала негативную оценку тренерскому методу Этери Георгиевны. Я лишь подчеркнула особо требовательный подход — он выше и жестче, чем в других школах. И результаты говорят сами за себя. Она вырастила олимпийских чемпионов и чемпионов мира», — написала Боброва.

За свою тренерскую карьеру Тутберидзе подготовила олимпийскую чемпионку Юлию Липницкую, двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву, победительницу Игр-2018 Алину Загитову, серебряного призера чемпионата мира Элизабет Турсынбаеву, обладательницу золота первенства Европы Алену Косторную, двукратную чемпионку мира среди юниоров Александру Трусову и победительницу мирового первенства — 2021 Анну Щербакову.

Ранее заслуженный тренер России Александр Жулин прокомментировал слова Бобровой.