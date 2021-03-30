Вяльбе назвала Губерниева «базарной бабой»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе раскритиковала комментатора Дмитрия Губерниева.

«Я ничего не читаю из высказываний Дмитрия Губерниева и ничего не комментирую. Я не общаюсь с ним и не хочу общаться», — сказала Вяльбе в интервью Telesport, опубликованном в YouTube.

Функционер считает, что комментатор умышленно создает противостояние между биатлонистами и лыжниками.

«Человеку нужны какие-то хайпы, он таким образом их себе зарабатывает. Руководство телеканала считает, что он великий комментатор. Я считаю, что он просто базарная баба, вот и все», — сказала Вяльбе.

Ранее стало известно, что права на трансляцию чемпионата России по лыжным гонкам получил Telesport, а не телеканал «Матч ТВ». Первенство проходит в Тюмени с 27 марта по 4 апреля.

Ранее Губерниев заявлял, что помирился с Вяльбе во время чемпионата мира 2021 года в немецком Оберстдорфе.