Кокорин может вернуться на поле в течение двух недель

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин возобновил тренировки по индивидуальной программе, сообщает Firenze Viola. Утром 30 марта Кокорин был замечен на базе «Фиорентины» вместе со своим личным переводчиком.

В клубе надеются, что футболист восстановится к матчу с «Аталантой» Алексея Миранчука.

Футболист продолжает восстанавливаться после мышечного повреждения, полученного в матче 25-го тура Серии А с «Ромой» (1:2), в котором россиянин сыграл более получаса и результативными действиями не отметился. С тех пор прошел практически месяц, и все это время Кокорин находился в лазарете. 19 марта нападающий даже покинул расположение «фиалок» и отправился в Рим, где проходил курс лечения в известной клинике «Вилла Стюарт».

Напомним, Кокорин получил травму бедра и пропустил матчи «Фиорентины» в чемпионате Италии с «Пармой», «Беневенто» и «Миланом».

Цель — матч против Миранчука: когда Кокорин выйдет на поле.