Кокорин рассказал о том, как идет процесс восстановления после травмы

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин возобновил тренировки с командой. Футболист рассказал о процессе восстановления, и о желании поскорее вернуться в строй.

«Я рад возвращению к тренировкам. Теперь с нетерпением жду возможности выйти в официальном матче и помочь своей команде. Мне пришлось побывать в Риме и пройти ряд процедур в клинике. Нужно проделать еще некоторую работу. Очень жду момента, когда смогу снова помогать своим партнёрам на поле», — сказал Кокорин в интервью пресс-службе «Фиорентины» в Twitter.

Футболист продолжает восстанавливаться после мышечного повреждения, полученного в матче 25-го тура Серии А с «Ромой» (1:2), в котором россиянин сыграл более получаса и результативными действиями не отметился. С тех пор прошел практически месяц, и все это время Кокорин находился в лазарете.

Ранее сообщалось, что Кокорин может вернуться на поле в течение двух недель.