«Ерунда какая-то»: Тарасова прокомментировала второе место Щербаковой в рейтинге

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала обновленный рейтинг женского одиночного фигурного катания после чемпионата мира в Стокгольме. Его возглавляет не победительница последнего чемпионата мира россиянка Анна Щербакова, а японская фигуристка Рика Кихира.

«Надо медали завоевывать и надо кататься. Зачем рейтинг? А должна ли Аня Щербакова занимать в нем первое место, я вам на это ответить не могу. Это ерунда какая-то, понимаете? Да и какое Ане до этого дело? Она трехкратная чемпионка России и чемпионка мира. В этом дело», — сказала Тарасова в интервью «Спорт-Экспрессу».

На третьей строчке рейтинга располагается серебряный призер чемпионата мира Елизавета Туктамышева. Четвертое место занимает Александра Трусова, взявшая на турнире бронзу.

Победительница первенства Европы 2020 года Алена Косторная располагается на восьмой строчке рейтинга ISU. Девятой идет олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова.

Ранее сообщалось, что Щербакова не смогла обойти Кихиру в рейтинге ISU после победы на ЧМ.