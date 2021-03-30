«Попадет еще раз — кровь пойдет. Ты мужик или кто?»: Дивеев вспомнил о переломе носа

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о переломе носа в матче сборной России с Сербией в заключительном туре Лиги наций в прошлом году и о том, почему так быстро вернулся на поле после этой травмы.

«Мне сказали играть в маске, но когда вышел на игру, понял: в ней вообще не вариант играть — не видно ничего. Да и в целом некомфортно. Мне и Василий Березуцкий сказал: «Дивей, знаешь, сколько я нос ломал? Шесть раз. Ничего страшного. Попадет еще раз — кровь пойдет. Ты мужик или кто?» — рассказал Дивеев в интервью Sport24.

Сейчас Дивеев находится в расположении молодежной сборной России на чемпионате Европы. После двух туров в группе лидирует команда Дании, у которой шесть очков. По три очка набрали Россия и Франция. Сборная Исландии оба своих матча проиграла. В следующий этап соревнований выходят две лучшие команды из группы. Таким образом, России недостаточно будет только победы над Данией, необходимо выполнение какого-либо условия:

- победа над Данией с разницей больше, чем в два мяча; победа Франции над Исландией;

- победа над Данией, Франция играет вничью или проигрывает Исландии;

- проигрыш Дании, победа Исландии над Францией с разницей в три или более мяча.

Матч начнется 31 марта в 19.00 мск.

«Мы живы, все в порядке»: Дивеев прокомментировал поражение от Франции.