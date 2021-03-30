Роберт Левандовски выбыл на четыре недели и пропустит оба матча с «ПСЖ»

Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски выбыл на четыре недели из-за травмы, сообщает официальный сайт «Баварии».

Левандовски был заменен на 63-й минуте матча второго тура отборочного турнира чемпионата мира-2022 со сборной Андорры (3:0). Позже стало известно, что форвард пропустит матч с Англией из-за повреждения колена и покинет расположение национальной сборной.

В ходе медицинского обследования в мюнхенском клубе у Левандовского было диагностировано растяжение связок правого колена.

Таким образом, польский футболист не сможет принять участие в обоих четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен», которые состоятся 7 и 13 апреля.

В чемпионате Германии «Бавария» лидирует, опережая РБ «Лейпциг» на четыре очка. Роберт Левандовски является лучшим бомбардиром турнира, на его счету 35 голов в 25 играх. У ближайших преследователей — 21 гол.

Ранее сообщалось, что Левандовскому осталось девять голов до грандиозного рекорда Герда Мюллера.