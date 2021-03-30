«Моя поддержка, опора и самый лучший, самый сильный человек»: Синицина рассказала о Кацалапове

Российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в танцах на льду в паре с Никитой Кацалаповым, поблагодарила тренеров и партнера. На чемпионате мира в Стокгольме Синицина и Кацалапов выиграли золотую медаль.

«Я хочу поблагодарить весь наш тренерский состав: Александра Жулина, Петра Дурнева, Дмитрия Ионова, Сергея Петухова, Алексея Ситникова. Спасибо. Хочется всех обнять.️ И самая главная моя поддержка, опора и самый лучший, самый сильный человек Никита Кацалапов.️ Никто даже не представляет сколько сил, эмоций и энергии Никита вкладывает в фигурное катание, в меня и всех людей вокруг! Спасибо», — написала Синицина на своей странице в Instagram.

Синицина и Кацалапов выиграли оба танца, обновив рекорд по сумме двух программ — 221,17 баллов.

Российская пара победила в танцах впервые за 12 лет, ранее такого успеха в 2009 году добились Оксана Домнина и Максим Шабалин.

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