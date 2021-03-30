«Во время чемпионского сезона не хотелось в сборную»: Ребров вспомнил 2017 год

Голкипер «Спартака» Артем Ребров рассказал о том, как не хотел ехать в сборную России во время чемпионского сезона московского клуба. Стоит заметить, что вратарь говорил чисто гипотетически, поскольку в тот период времени в национальную команду его не вызывали.

«Про сборную хочется вот что еще сказать: понятно, что за нее классно играть, но игроки сборных очень мало видят семью. Когда есть дети, это особенно тяжело. Скажу честно, что во время чемпионского сезона, когда был Черчесов и когда меня теоретически могли вызвать, туда даже и не хотелось. Я понимал, что снова буду третьим, а ездить туда ради того, чтобы просто посидеть на скамейке – не знаю даже. Это, конечно, неправильно, но как есть», — написал Ребров в своей колонке на Sports.ru.

Вратарь «Спартака» отметил, что команда тогда готовилась к Лиге чемпионов, поездка в сборную и работа с другими тренерами выбивала его из игрового ритма.

Ребров дебютировал за сборную 17 ноября 2015 года, выйдя на замену в товарищеском матче против сборной Хорватии. Эта игра так и осталась для вратаря единственной в составе национальной команды.

Ранее сообщалось, что «Спартак» в год пандемии потерял 10% выручки.