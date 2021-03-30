«Мне стыдно за Роналду»: португальский агент оценил поступок капитана сборной

Известный португальский агент Паулу Барбоза осудил поведение нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в концовке матча квалификации чемпионата мира-2022 с Сербией (2:2).

«Мне стыдно за Роналду. Так может сказать любой португалец, который увидел, как Роналду бросил капитанскую повязку на газон. Это неуважение. Кто-то разве не понимает этого? Разве это пример? Если так делает Роналду, получается, с него теперь должны брать пример другие португальцы. Они тоже должны бросать повязку, уходя с поля, когда расстраиваются? Хотя с Роналду такое случается не первый раз. Он не только бросал капитанскую повязку, но и вообще уходил с поля. Да, это позор. И сам факт, что главный тренер не отобрал у него повязку — тоже огромный позор», — сказал Барбоза в интервью Sport24.

На третьей добавленной ко второму тайму минуте матча второго тура отборочного этапа чемпионата мира-2022 Роналду пробил из-за пределов штрафной, один из защитников сборной Сербии ногой выбил мяч из ворот. Футболисты сборной Португалии сигнализировали судье, что мяч пересек линию ворот, однако арбитр гол не засчитал. За возмущение Роналду получил желтую карточку. Форвард эмоционально отреагировал на решение судьи и бросил капитанскую повязку на поле.

Матич подшутил над Фернандешем и Роналду на тему незасчитанного гола в отборочном матче.

.