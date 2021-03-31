Черданцев критично высказался об игре России со Словакией

Известный комментатор Георгий Черданцев критично высказался об игре сборной России с национальной командой Словакии в матче третьего тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022.

Встреча, которая прошла в Трнаве, завершилась поражением подопечных Станислава Черчесова со счетом 1:2.

«Это настолько плохо, что даже писать ничего не охота. Благо, дело (писать заметки) добровольное... Не вижу, в чем эти игроки могут принципиально прибавить. Даже после месяца сборов перед Евро. Только в физике разве что», — написал Черданцев в своем Telegram-канале.

Это первая потеря очков сборной России в этом отборочном цикле. До этого команда Станислава Черчесова выиграла 3:1 на Мальте и в Сочи переиграла Словению 2:1.

После трех туров в группе H по шесть очков набрали сборные России и Хорватии. Далее идут Словакия (5), Кипр (4), Словения (3) и Мальта (1).

Ранее сообщалось, что бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мыслями об обратной замене полузащитника Андрея Мостового, которую провел главной тренер национальной команды Станислав Черчесов в матче третьего тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 со Словакией.