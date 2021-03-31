Черчесов объяснил поражение Словакии отсутствием удачи

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил поражение национальной команды в матче третьего тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022.

Встреча, которая прошла в Трнаве, завершилась поражением подопечных Черчесова со счетом 1:2.

«Давление оказывали и забили гол, который так ждали, но быстро пропустили в ответ. Давили-давили, имели моменты, но, к сожалению, еще не забили. Немного удача отвернулась. Моменты были, надо их завершать. Будем делать выводы», — заявил Черчесов в телеканала эфире «Матч ТВ».

Это первая потеря очков сборной России в этом отборочном цикле. До этого команда Станислава Черчесова выиграла 3:1 на Мальте и в Сочи переиграла Словению 2:1.

После трех туров в группе H по шесть очков набрали сборные России и Хорватии. Далее идут Словакия (5), Кипр (4), Словения (3) и Мальта (1).

Ранее сообщалось, что известный комментатор Георгий Черданцев критично высказался об игре сборной России с национальной командой Словакии в матче третьего тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022.