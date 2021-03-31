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Спортивные новости

Гвардиола высказался о решении Агуэро покинуть «Манчестер Сити»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о решении аргентинского нападающего Серхио Агуэро покинуть английский клуб в конце сезона, передает Sky Sports.

Об этом проинформировал сам форвард, а «горожане» подтвердили эту информацию.

«Серхио незаменим. С точки зрения статистики замена ему, возможно, существует, но когда у игрока 360 матчей и 250 с лишним голов, а также многочисленные титулы, найти ему замену нелегко.

Он легенда, лучший форвард, когда-либо выступавший за этот клуб», — заявил Гвардиола.

Аргентинец выступает за «Манчестер Сити» с 2011 года. В составе горожан он четыре раза выигрывал Английскую премьер-лигу (АПЛ), становился обладателем Кубка Англии и пять раз брал Кубок Футбольной лиги.

Агуэро пришел в «Манчестер Сити» из мадридского «Атлетико», за который он выступал с 2006 по 2011 год. Начинал карьеру форвард в «Индепендьенте».

В составе национальной сборной Агуэро выиграл серебро чемпионата мира 2014 года. В финале аргентинцы проиграли национальной команде Германии (0:1).

Ранее сообщалось, что главный тренер «Барселоны» Рональд Куман решительно выступает против перехода нападающего Серхио Агуэро в каталонскую команду.

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