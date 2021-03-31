Хавбек сборной России Оздоев: таких словаков надо было брать

Полузащитник сборной России Магомед Оздоев поделился мыслями после проигрыша команде Словакии в матче третьего тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022.

Встреча, которая прошла в Трнаве, завершилась поражением подопечных Станислава Черчесова со счетом 1:2.

«Я согласен, что таких словаков надо было брать. Нельзя было терять очки. В первом тайме нам не хватило свежести. Во втором начали уже по-другому играть, прибавили в скоростях, получались моменты. Но так получилось, что не забрали те очки, которые должны были забрать», — заявил Оздоев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Это первая потеря очков сборной России в этом отборочном цикле. До этого команда Станислава Черчесова выиграла 3:1 на Мальте и в Сочи переиграла Словению 2:1.

После трех туров в группе H по шесть очков набрали сборные России и Хорватии. Далее идут Словакия (5), Кипр (4), Словения (3) и Мальта (1).

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал результат матча третьего тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 между сборными России и Словакии.