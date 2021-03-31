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Бостон СелтиксДаллас Маверикс
02:30
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Спортивные новости

Экс-тренер «Арсенала» заявил об амбициях «Тоттенхэма»

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Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил об амбициях лондонского «Тоттенхэма», передает Daily Mail.

«Тоттенхэм» идет на шестом месте турнирной таблицы Английской премьер-лиги (АПЛ), набрав 48 очков за 29 матчей. Лидером турнирной таблицы является «Манчестер Сити», который имеет в активе 71 балл.

«Тоттенхэм» сейчас в таком положении, что у него могут быть амбиции, и, возможно, нам не стоит судить лишь по текущим результатам. Еще в декабре команда была на вершине таблицы АПЛ. Когда я возглавлял «Арсенал», они тоже несколько раз добирались до первой строчки», — заявил специалист.

Вегер также не обошел стороной и вероятный уход из клуба английского нападающего Харри Кейна. Он отметил, что форвард является истинным лидером лондонской команды, однако теперь ему необходимо серьезно оценивать ситуацию с вероятным трансфером.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин посоветовал английскому нападающему Харри Кейну покинуть лондонский «Тоттенхэм».

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