Экс-президент «Спартака» — о Черчесове: у нас тренер поплыл

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко критично высказался о наставнике сборной России Станиславе Черчесове после матча третьего тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 с командой Словакии, передает «Спорт-Экспресс».

Встреча, которая прошла в Трнаве, завершилась поражением подопечных Черчесова со счетом 1:2.

«Черчесов не владел игрой вообще. Видно, что какой-то нервяк. Я думаю, что главный тренер у нас поплыл. Мне кажется, что пора уже заканчивать. Он улетел в космос, не реагирует на критику со стороны никак», — заявил Червиченко.

Это первая потеря очков сборной России в этом отборочном цикле. До этого команда Станислава Черчесова выиграла 3:1 на Мальте и в Сочи переиграла Словению 2:1.

После трех туров в группе H по шесть очков набрали сборные России и Хорватии. Далее идут Словакия (5), Кипр (4), Словения (3) и Мальта (1).

Ранее сообщалось, что бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал поражение сборной России от национальной команды Словакии в матче третьего тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022.