Президент РПЛ Прядкин считает поражение в Словакии обидным

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ), вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Прядкин прокомментировал результат матча третьего тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 между сборными России и Словакии, передает ТАСС.

Встреча, которая прошла в Трнаве, завершилась поражением подопечных Черчесова со счетом 1:2.

«На мой взгляд, сборная России начала отборочную кампанию нормально, хотя, конечно, поражение от Словакии в равном и тяжелом матче достаточно обидное. Даже ничья, к которой мы были близки, позволила бы сохранить отрыв от соперников», — заявил Прядкин.

Это первая потеря очков сборной России в этом отборочном цикле. До этого команда Станислава Черчесова выиграла 3:1 на Мальте и в Сочи переиграла Словению 2:1.

После трех туров в группе H по шесть очков набрали сборные России и Хорватии. Далее идут Словакия (5), Кипр (4), Словения (3) и Мальта (1).

Ранее сообщалось, что бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал поражение сборной России от национальной команды Словакии в матче третьего тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022.