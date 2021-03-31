Черчесов назвал проблемы России в матче со Словакией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о проблемах национальной команды в матче третьего тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022, передает «Спорт-Экспресс».

Встреча, которая прошла в Трнаве, завершилась поражением подопечных Черчесова со счетом 1:2. По мнению специалиста, футболисты российской команды достаточно медленно действовали в атакующие моменты.

«Мы немного медленно развивали свои атаки, особенно в первом тайме — словаки успевали откатиться назад, вставали в позиции, поэтому нам было сложно пройти. Это единственный момент, который мне не понравился», — заявил он.

Это первая потеря очков сборной России в этом отборочном цикле. До этого команда Станислава Черчесова выиграла 3:1 на Мальте и в Сочи переиграла Словению 2:1.

После трех туров в группе H по шесть очков набрали сборные России и Хорватии. Далее идут Словакия (5), Кипр (4), Словения (3) и Мальта (1).

Ранее сообщалось, что бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин рассказал о главных ошибках национальной команды в матче третьего тура квалификационного этапа чемпионата мира — 2022 против команды Словакии.