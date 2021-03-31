Алексей Миранчук — о проигрыше Словакии: все пошло не по нашему плану

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук высказался после поражения в матче третьего тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 от команды Словакии, передает «Спорт-Экспресс».

Встреча, которая прошла в Трнаве, завершилась поражением подопечных Станислава Черчесова со счетом 1:2.

«В начале тайма после голов приходит энергия и сила. Продолжали давить и атаковать... Такое бывает. В обороне играет команда, такой гол между ног пропустили. Все пошло не по нашему плану», — поделился хавбек.

Это первая потеря очков сборной России в этом отборочном цикле. До этого команда Станислава Черчесова выиграла 3:1 на Мальте и в Сочи переиграла Словению 2:1.

После трех туров в группе H по шесть очков набрали сборные России и Хорватии. Далее идут Словакия (5), Кипр (4), Словения (3) и Мальта (1).

Ранее сообщалось, что бывший резидент «Спартака» Андрей Червиченко критично высказался о результате матча сборной России с командой Словакии в третьем туре квалификационного раунда чемпионата мира — 2022.