Олимпийская чемпионка Бережная высказалась о методах работы Тутберидзе

Олимпийская чемпионка в парном катании Елена Бережная поделилась мыслями о методах работы российского тренера Этери Тутберидзе, передает издание «Спорт день за днем».

Она высказалась после слов олимпийской чемпионки в командных соревнованиях Екатерины Бобровой, что Тутберидзе может унижать спортсменок, но делает это, как кажется специалисту, во благо. При этом она также вспомнила, что ее в детстве во время тренировок даже били.

«На тренировке надо быть требовательным. Если надо, то прикрикнуть и заставить сделать. Гладить по головке — никакого результата не будет. Есть лодыри, которых надо четко заставлять. Но бить — это, конечно, нет. На моей практике я не вижу, что кто-то бьет кого-то на тренировке», — заявила Бережная.

Подопечная Тутберидзе Анна Щербакова завоевала золотую медаль на прошедшем чемпионате мира в Стокгольме.

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер России Тамара Москвина предложила чемпионке мира в женском одиночном катании Анне Щербаковой перейти в парное катание. Щербакова ответила, что пока ей и так хорошо.