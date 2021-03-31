Защитник Дивеев рассказал о тактике на матч против Дании

Защитник московского ЦСКА и молодежной сборной России Игорь Дивеев рассказал о тактике на матч третьего тура чемпионата Европы 2021 года против Дании. Его слова передает пресс-служба национальной команды.

По его мнению, для успешного завершения игры необходимо постараться забить быстрый гол.

«Поражение от французов было действительно обидным. Результат нас не удовлетворил, но мы уже полностью переключились на Данию. Необходимо забивать быстрый мяч, переключаться на свою игру и побеждать.

Настрой боевой, мы хотим выйти в плей-офф», — сказал Дивеев.

После двух туров в группе лидирует команда Дании, у которой шесть очков. По три очка набрали Россия и Франция. Сборная Исландии оба своих матча проиграла. В следующий этап соревнований выходят две лучшие команды из группы. Таким образом, России недостаточно будет только победы над Данией, необходимо выполнение какого-либо условия:

— победа над Данией с разницей больше, чем в два мяча; победа Франции над Исландией;

— победа над Данией, Франция играет вничью или проигрывает Исландии;

— проигрыш Дании, победа Исландии над Францией с разницей в три или более мяча.

Матч начнется 31 марта в 19.00 мск.



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