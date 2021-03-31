Рудковская ответила директору школы «Самбо-70» цитатой Путина

Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, прокомментировала заявление директора школы «Самбо-70» Рената Лайшева.

В одном из недавних интервью Лайшев назвал Рудковскую «дурой полной».

«Вот этот мужчина-чиновник назвал меня дурой! Устроил провокацию в адрес меня и моей семьи! Так вот, уважаемый, как говорит наш великий президент: «Кто обзывается, тот сам так называется!»

Здоровья вам, удачи и барабан на шею! Стыдно, что такие чиновники-хамы до сих пор где-то сидят и чем-то руководят», — написала Рудковская в Instagram.

Напомним, что в мае 2020 года двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова объявила об уходе из группы Этери Тутберидзе в академию Плющенко. После этого представители обеих команд негативно высказывались друг о друге.

Ранее Алексей Ягудин высказался о конфликте генерального директора школы «Самбо-70» Рената Лайшева и продюсера Яны Рудковской.