Москвина назвала шуткой предложение Щербаковой перейти в парное катание

Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина назвала шуткой предложение действующей чемпионке мира в женской одиночной программе Анне Щербаковой перейти в парное катание. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Конечно, это была шутка. Слишком напряженной была обстановка во время телевизионного интервью, и нужно было ее разрядить. Удивительно, что кто-то воспринял мои слова всерьез. Для парного катания Щербакова даже по ростовым параметрам не подходит. Ей нужно было бы подыскать очень высокого партнера, а такого парня, как Андрей Чувиляев, сейчас нет», — сказала Москвина.

На чемпионате мира в Стокгольме российские спортсменки заняли весь пьедестал. Победу праздновала Щербакова, второе место заняла Елизавета Туктамышева, Александра Трусова завоевала бронзовую медаль.

После победы Щербакова выразила благодарность своей наставнице Этери Тутберидзе за совместную работу. 17-летняя спортсменка заявила, что одним из главных секретов успеха в спорте является полное взаимопонимание с тренером.

Ранее олимпийская чемпионка в парном катании Елена Бережная поделилась мыслями о методах работы российского тренера Этери Тутберидзе