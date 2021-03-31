Далич предсказал сборной Хорватии первое место в отборочной группе ЧМ-2022

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич предсказал своей национальной команде первое место в отборочной группе чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

По его мнению, конкурентов в борьбе за лидерство в группе Н у вице-чемпионов мира на данный момент нет.

«Я уже говорил, что группа непростая. Провести за семь дней три матча нелегко. Но мы знаем, какова наша цель. Мы финишируем первыми в своей группе и поедем на чемпионат мира в Катаре. На Евро-2020 мы должны играть лучше и будем играть лучше, в этом я уверен и убежден. Сегодня фрагментами мы увидели многообещающий футбол», — сказал Далич.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил о слабой подготовке стандартов в матче третьего тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 против сборной Словакии.