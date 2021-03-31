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02:00
Тампа-Бэй ЛайтнингКоламбус Блю Джекетс
02:00
Флорида ПантерзДетройт Ред Уингз
02:00
Оттава СенаторзМонреаль Канадиенс
02:00
Чикаго БлэкхоуксКаролина Харрикейнз
03:00
Нэшвилл ПредаторзДаллас Старз
03:00
Вегас Голден НайтсМиннесота Уайлд
05:30
Евролига
Баскония Анадолу Эфес
20:00
Панатинаикос Олимпия Милан
21:00
Бавария Жальгирис
21:30
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Спортивные новости

В Госдуме высмеяли желание Бузовой исполнить гимн России на Олимпиаде

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Депутат Госдумы Виталий Милонов высмеял желание певицы Ольги Бузовой исполнить гимн России на Олимпиаде.

По его мнению, 35-летняя Бузова не обладает необходимыми для этого навыками.

«Я был в шоке. Чтобы исполнять гимн, нужно уметь петь. Без обид. Но, может, она перепутала? Может, она хотела стать чирлидершой? В ее возрасте это нормально.

С другой стороны, если к нам будут относиться так, как сейчас, то только Бузову и посылать надо. Чтобы им тошно стало, и у них началось расстройство желудка», — заявил Милонов в интервью «СЭ».

Ранее сообщалось, что певица и телеведущая Ольга Бузова выбыла из шоу «Маска» на НТВ.

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