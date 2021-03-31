В Госдуме высмеяли желание Бузовой исполнить гимн России на Олимпиаде

Депутат Госдумы Виталий Милонов высмеял желание певицы Ольги Бузовой исполнить гимн России на Олимпиаде.

По его мнению, 35-летняя Бузова не обладает необходимыми для этого навыками.

«Я был в шоке. Чтобы исполнять гимн, нужно уметь петь. Без обид. Но, может, она перепутала? Может, она хотела стать чирлидершой? В ее возрасте это нормально.

С другой стороны, если к нам будут относиться так, как сейчас, то только Бузову и посылать надо. Чтобы им тошно стало, и у них началось расстройство желудка», — заявил Милонов в интервью «СЭ».

Ранее сообщалось, что певица и телеведущая Ольга Бузова выбыла из шоу «Маска» на НТВ.