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Флорида ПантерзДетройт Ред Уингз
02:00
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02:00
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Спортивные новости

Тренер молодежной сборной России ждет трудной игры против Дании

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Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов поделился ожиданиями от матча третьего тура чемпионата Европы 2021 года против Дании. Его слова передает пресс-служба национальной команды.

По его мнению, национальная команда не собирается отходить от плана и будет пытаться навязать свой футбол сопернику.

«Датчане одержали очень хорошие победы. Они играют очень организованно и дисциплинированно. характер предстоящей встречи диктует нам необходимость играть на победу. Вся команда ментально готова к тому, чтобы с первых минут играть агрессивно и постараться забить быстрый мяч», — сказал Галактионов.

После двух туров в группе лидирует команда Дании, у которой шесть очков. По три очка набрали Россия и Франция. Сборная Исландии оба своих матча проиграла. В следующий этап соревнований выходят две лучшие команды из группы. Таким образом, России недостаточно будет только победы над Данией, необходимо выполнение какого-либо условия:

— победа над Данией с разницей больше, чем в два мяча; победа Франции над Исландией;
— победа над Данией, Франция играет вничью или проигрывает Исландии;
— проигрыш Дании, победа Исландии над Францией с разницей в три или более мяча.

Матч начнется 31 марта в 19.00 мск.

Ранее полузащитник сборной России Алексей Миранчук высказался после поражения в матче третьего тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 от команды Словакии.

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