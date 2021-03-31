Костя Цзю оценил подготовку своего сына Тима перед боем с Хоганом

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю оценил подготовку своего сына Тимофея перед поединком против ирландца Денниса Хогана. Бой возглавит турнир, который состоится 31 марта на арене Newcastle Entertainment Centre в Ньюкасле (Новый Южный Уэльс, Австралия).

«Все, бой уже совсем скоро. Разговаривал с ним. Вроде бы все нормально, Тим готов. Посмотрим, как пройдет бой», — сказал Цзю-старший «Газете.Ru».

Накануне два боксера прошли традиционную процедуру взвешивания. Тим Цзю, который представляет Австралию, показал весах 69,3 кг. Его соперник оказался чуть тяжелее — вес ирландца составил 69,4 кг.

Тим Цзю дебютировал в профессиональном боксе в 2016 году. В его активе 17 побед и ни одного поражения. Цзю является обладателем региональных титулов по версиям Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

Ранее Костя Цзю назвал условия, при которых его сын Тим проведет бой в России.