ЦСКА убрал из заявки на сезон Гончаренко

Московский ЦСКА убрал из заявки на сезон белорусского специалиста Виктора Гончаренко. Об этом сообщает официальный сайт Российской премьер-лиги (РПЛ).

Об увольнении Гончаренко с поста главного тренера армейцев стало известно 22 марта. Новый тренер красно-синих Ивица Олич уже был представлен команде, однако трудового договора с клубом пока так и не подписал.



В нынешнем розыгрыше чемпионата России ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в своем активе 40 очков после 23 туров.

На этих выходных столичный коллектив на выезде сыграет против «Тамбова».

Ранее сообщалось, что судья Павел Кукуян обслужит центральный матч 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» — «Спартак».