Балахнин объяснил обратную замену Мостового в матче Словакия — Россия

Бывший тренер «Ростова» и сборной России Сергей Балахнин объяснил обратную замену Андрея Мостового в матче третьего тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными Словакии и России (2:1).

По его мнению, главный тренер Станислав Черчесов искал после первого тайма, как изменить игру команды.

«Современный футбол требует быстрых реакций на какие-то неправильные действия. Если понимаешь, что что-то не удалось, надо пытаться это изменить, потому что само собой ничего не исправится.

Быстрая замена какого-то игрока, тактики или схемы игры — это очень важно в современном футболе. Черчесов пытался это сделать. Но если говорить о негативных моментах, то, конечно, он не угадал с заменами.

Не то чтобы тренер не угадал, как будет играть Мостовой, просто этот полузащитник не попал в то, что Черчесов хотел видеть, и игра не изменилась в ту сторону, в которую он планировал. Поэтому последовала эта замена», — сказал эксперт.

Полную версию интервью Балахнина «Газете.Ru» читайте по ссылке.

Ранее сообщалось, что бывший футболист пермского «Амкара» Мартин Якубко высказался о матче третьего тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными Словакии и России (2:1).