Костя Цзю прокомментировал победу своего сына над Деннисом Хоганом

В Австралии прошел боксерский вечер под названием Steel City Showdown, в главном поединке которого встретились сын легендарного Кости Цзю — 26-летний Тим Цзю — и австралиец британского происхождения Деннис Хоган.

Российский спортсмен одержал убедительную победу техническим нокаутом в пятом раунде и сохранил за собой пояса WBO Global и IBF Australasian.

Константин Цзю после боя выразил желание посмотреть на то, как сын дерется в России.

«Тимоха пока не провел ни одного боя за пределами Австралии. Кто следующий соперник? Это решат его команда, его менеджеры.

Я много общался с нашими местными промоутерами. Готов был стать представителем Тима на территории России. Но я прошу: «Сделайте мне предложение, которое можно обсуждать». Местные промоутеры делают бои без договора, без контракта, и многие боксеры не получают денег. Со мной такого не пройдет.

У Тима сейчас контракт в Австралии с телевидением, и у него есть хороший промоутер, который организовывает бои. А в России делают бои без контракта.

Я очень хочу, чтобы Тим выступил в России: в Москве и в Екатеринбурге, на моей первой родине. Надеюсь, это получится», — сказал Цзю-старший.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

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