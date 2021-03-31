В руководстве «Спартака» произойдут изменения

В руководстве московского «Спартака» произойдут изменения.
По информации «СЭ», в ближайшее время будет уволен финансовый директор клуба Юрий Денисевич.
Специалист работает в клубе с 2006 года.
О том, кто вместо Денисевича возглавит финансовый отдел клуба, информации нет.
В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Доменико Тедеско занимают вторую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе после 23 туров 44 очка.
В следующем туре спартаковцы на выезде сразятся с «Ростовом».
Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Игорь Лебедев высказался об игре между Словакией и Россией на матче третьего тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.