Балахнин назвал лучшего игрока матча Словакия — Россия

Бывший тренер «Ростова» и сборной России Сергей Балахнин высказался об игре защитника Марио Фернандеса в матче третьего тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными Словакии и России (2:1).

По его мнению, футболист столичных армейцев на протяжении долгого времени приносит пользу не только клубу, но и сборной.

«В нападающие его отправлять не надо, пусть лучше играет на своем месте.

Давно было ясно, что это лучший крайний защитник у нас в стране. И что самое хорошее — Марио стабилен на протяжении очень большого времени. Он всегда может и забить, и отдать голевую, и остро сыграть — когда он в хорошем состоянии, естественно», — сказал эксперт.

Полную версию интервью Балахнина «Газете.Ru» читайте по ссылке.

Ранее сообщалось, что бывший футболист пермского «Амкара» Мартин Якубко высказался о матче третьего тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными Словакии и России (2:1).