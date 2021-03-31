УЕФА разрешил делать по пять замен в матчах Евро-2020

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение разрешить сборным делать по пять замен в матчах чемпионата Европы — 2020 и финальной стадии Лиги наций — 2021.

«Исполком решил продлить действие поправки, поскольку пандемия COVID-19 по-прежнему влияет на национальные и международный футбольные календари и причины для использования правила пяти замен остаются актуальными.

А также поскольку правило уже действует в отборочных матчах чемпионата мира, которые проходят с марта 2021-го по март 2022 года, — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации.

Чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Турнир планируется провести с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам.

Ранее сообщалось, что трибуны в Санкт-Петербурге будут заполнены на 50% на матчах чемпионата Европы.