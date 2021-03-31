Исполком УЕФА объявил дату принятия решения по новому формату еврокубков

Исполком Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил новые сроки принятия решений по формату клубных турниров после 2024 года.

Как сообщается на официальном сайте организации, решение будет принято 19 апреля 2021 года. Дата была утверждена совместно с представителями Ассоциации европейских клубов и европейскими лигами.

В феврале стало известно, что 55 ассоциаций-членов УЕФА согласились с новым форматом Лиги чемпионов, согласно которому число участников турнира может быть увеличено с 32 до 36 команд. При этом клубы не будут распределены по группам. Соревнование будет проходить по швейцарской системе, а каждая команда сыграет минимум по 10 матчей с различными соперниками (по 5 дома и на выезде), после чего будет сформирована турнирная таблица. Первые восемь клубов выйдут в 1/8 финала напрямую. Участники, занявшие места с девятого по 24-е, разыграют оставшиеся восемь мест.

Ранее сообщалось, что исполком УЕФА отменил ограничение по зрителям на матчах чемпионата Европы — 2020.