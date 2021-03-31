«Спартак» подтвердил увольнение финансового директора клуба

Директор департамента московского «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов подтвердил, что клуб уволил финансового директора клуба Юрия Денисевича.

«Расстаемся по обоюдному согласию. Он пока продолжает работу, передает дела. Никаких претензий ни у кого нет, мы благодарны ему за работу. Никаких заговоров искать не стоит», — цитирует Фетисова Sport24.

Денисевич работал на должности финансового директора красно-белых с 2006 года.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице. В активе столичной команды 44 очка после 23 матчей. Красно-белые отстают от лидирующего петербургского «Зенита» на четыре балла.

В 24-м туре чемпионата России столичный клуб на выезде встретится с «Ростовом». Встреча пройдет 4 апреля.

Ранее сообщалось, что «Спартак» уволил главного юриста после 14 лет работы.