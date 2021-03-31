Боксер Брудов: очень хочется увидеть бой Тима Цзю в России

Бывший временный чемпион WBA в первом тяжелом весе Валерий Брудов выразил надежду на то, что Россия сможет договориться с менеджерами и промоутерами австралийского боксера Тимофея Цзю о проведении боя в стране.

«Тимофея с его отцом, конечно, сложно сравнивать, но манерой поведения на ринге они несколько схожи. Надеюсь, у Тима все получится в его карьере. Конечно, очень хочется увидеть его в России. Костя говорит, что сложно организовать бой Тимофея у нас? Надо как-нибудь все-таки сподобиться и прийти к соглашению, провести поединок Тима в России. Очень хотелось бы на него посмотреть», — сказал Брудов «Газете.Ru».

В своей карьере Тимофей Цзю одержал 18 побед в 18 поединках (14 — нокаутом). Все свои бои сын бывшего абсолютного чемпиона по боксу Константина Цзю провел в Австралии, которую он и представляет. Его последний поединок состоялся 31 марта на арене Newcastle Entertainment Centre в Ньюкасле (Новый Южный Уэльс, Австралия). Цзю нокаутировал своего соперника Денниса Хогана из Ирландии в пятом раунде.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.