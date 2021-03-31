Черчесов высказался об «объятиях» Фернандеса и Джикии в игре со Словакией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об игре защитников Георгия Джикии и Марио Фернандеса в матче третьего тура отборочного этапа чемпионата мира — 2022 против команды Словакии.

Встреча, прошедшая в Трнаве, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В моменте первого гола словаков Джикия и Фернандес держали друг друга и не смогли закрыть своих оппонентов.

«Я с ними на эту тему еще не говорил. Наверное, они сами удивились. Может, во время игры что-то перепутали там, схватили не того, кого надо – бывает. Другое дело, что это привело к неприятности, это расстроило», — заявил специалист в эфире «России 24».

Наставник национальной команды отметил, что перед встречей российская сборная много времени уделила игре соперников при стандартных положениях.

«Мы на эту тему обращали пристальное внимание, концентрировали, но прозевали и пропустили гол. Вот это расстраивает», – добавил Черчесов.

После трех туров сборная России, набрав шесть очков, занимает второе место в турнирной таблице группы H. Лидирует команда Хорватии, опережающая подопечных Черчесова по дополнительным показателям.

Ранее бывший президент «Локомотива» огорчился из-за действий Черчесова.