Определились все участники 1/4 финала молодежного чемпионата Европы

Стали известны все участники 1/4 финала молодежного чемпионата Европы 2021 года по футболу.

В первом раунде плей-офф турнира сборная Нидерландов встретится с командой Франции, Дания сыграет против Германии, Испания поспорит за выход в полуфинал с Хорватией, а Португалия проведет матч с Италией.

Матчи плей-офф Евро-2021 пройдут с 31 мая по 6 июня в Венгрии и Словении.

Ранее сообщалось, что сборная России вылетела с молодежного Евро-2021. В матче заключительного тура группового этапа команда потерпела разгромное поражение от Дании со счетом 0:3. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

По итогам группового этапа сборная России, набрав три очка, заняла третье место в турнирной таблице и выбыла из розыгрыша чемпионата Европы.

Команда Дании (9) заняла первое место, сборная Франции (6) стала второй. Исландия (0) расположилась на последней, четвертой строчке.