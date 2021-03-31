Кирьяков: правильно Черчесов не стал вызывать никого из молодежки

Бывший главный тренер юношеской сборной России Сергей Кирьяков считает, что игрокам молодежной команды рано выступать за основную сборную страны.

«Значит, правильно Станислав Черчесов не стал вызывать никого из этой молодежки в главную сборную. Прошедший для нас Евро показал, что еще рано этим игрокам выступать во взрослой команде. Им теперь остается только показывать, что они этого заслуживают, игрой в своих клубах. Но, думаю, в ближайшее время Черчесов вряд ли обратит на кого-то внимание», — сказал Кирьяков «Газете.Ru».

По итогам группового этапа сборная России, набрав три очка, заняла третье место в турнирной таблице группы C и выбыла из розыгрыша чемпионата Европы.

В первой игре турнира сборная России разгромила Исландию (4:1), а во втором туре уступила Франции (0:2). В заключительном матче россияне потерпели разгромное поражение от команды Дании со счетом 0:3.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев высказался о вылете сборной России с молодежного чемпионата Европы 2021 года.