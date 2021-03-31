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Спортивные новости

Эксклюзив

Кирьяков: правильно Черчесов не стал вызывать никого из молодежки

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Бывший главный тренер юношеской сборной России Сергей Кирьяков считает, что игрокам молодежной команды рано выступать за основную сборную страны.

«Значит, правильно Станислав Черчесов не стал вызывать никого из этой молодежки в главную сборную. Прошедший для нас Евро показал, что еще рано этим игрокам выступать во взрослой команде. Им теперь остается только показывать, что они этого заслуживают, игрой в своих клубах. Но, думаю, в ближайшее время Черчесов вряд ли обратит на кого-то внимание», — сказал Кирьяков «Газете.Ru».

По итогам группового этапа сборная России, набрав три очка, заняла третье место в турнирной таблице группы C и выбыла из розыгрыша чемпионата Европы.

В первой игре турнира сборная России разгромила Исландию (4:1), а во втором туре уступила Франции (0:2). В заключительном матче россияне потерпели разгромное поражение от команды Дании со счетом 0:3.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев высказался о вылете сборной России с молодежного чемпионата Европы 2021 года.

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