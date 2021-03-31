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Спортивные новости

Эксклюзив

Ринат Билялетдинов высказался о поражении молодежной сборной России от Дании

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Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов подвел итоги матча заключительного тура группового этапа молодежного чемпионата Европы между сборными России и Дании.

Встреча завершилась о счетом 3:0 в пользу датчан. Результат игры не позволил российской команде выйти в четвертьфинал турнира.

«Если говорить мягко: старались, но того, что задумали, добиться не смогли. Если же конкретно, то разочаровали. Мы сами поем дифирамбы футболистам, заваливаем их хвалебными отзывами. И так из года в год.

Конечно, ничего плохого в этом нет. Да, тем самым мы поддерживаем игроков, мотивируем их двигаться вверх, но иногда этого чересчур много, чувство реальности утрачивается. Все говорили о том, что эта команда — едва ли не лучшая за многие годы. Но против серьезных сборных ничего сделать не смогли.

Вот тот же Игорь Дивеев. Как он сыграл в эпизоде со вторым голом? Его так легко обыграли, и датчанин вышел на ударную позицию и выдал пас за спину, выведя игрока по сути один на один», — сказал Билялетдинов «Газете.Ru».

Ранее главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов высказался о поражении команды от Дании.

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