Лучший боец UFC отказывается от боя с Нганну за $10 млн

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе Джон Джонс раскрыл детали переговоров с руководством организации о поединке против обладателя титула в тяжелом дивизионе Фрэнсиса Нганну.

Как заявил американский спортсмен в Twitter, он уже связался с юристом промоушена и выразил ему свою позицию. Джонс отказывается от боя за $8 млн или $10 млн и ждет улучшенного предложения.

Американский спортсмен провел в профессиональной карьере 28 поединков, в которых одержал 26 побед и потерпел одно поражение. Еще один бой признан несостоявшимся.

Нганну завоевал титул чемпиона UFC в тяжелом весе после победы над Стипе Миочичем на турнире UFC 260, который прошел 27 марта в Лас-Вегасе.

Ранее Джонс призвал руководство промоушена разорвать с ним контракт.