Хохлов: на Евро от российской молодежной команды ждали большего

Бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов заявил, что от сборной России ждали большего на молодежном чемпионате Европы 2021 года.

«Очень расстроен результатом. Попрощались с турниром, в котором от российской молодежной команды ждали большего. Надеялись минимум на выход из группы. В сегодняшнем матче с датчанами не получилось все.

В обороне были допущены нелепые ошибки, в атаке сыграли не так активно, как того требовала ситуация, не напрягали датчан. В центре поля мяч еще худо-бедно держался, но все равно не так быстро, как надо было.

Кто из нынешней молодежки может претендовать на повышение в главную сборную? Ну, пожалуй, Федор Чалов», — сказал Хохлов «Газете.Ru».

По итогам группового этапа сборная России, набрав три очка, заняла третье место в турнирной таблице группы C и выбыла из розыгрыша чемпионата Европы.

В первой игре турнира сборная России разгромила Исландию (4:1), а во втором туре уступила Франции (0:2). В заключительном матче россияне потерпели разгромное поражение от команды Дании со счетом 0:3.

Ранее российский тренер Ринат Билялетдинов подвел итоги выступления молодежной национальной команды на чемпионате Европы 2021 года.