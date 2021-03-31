Агент Чорлуки не исключил перехода игрока в другой клуб РПЛ

Агент защитника московского «Локомотива» Ведрана Чорлуки Степан Левин рассказал о планах игрока после ухода из команды.

«Ведран обдумает свое будущее в ближайшие месяцы и примет решение. У него есть достаточно интересные варианты в Российской премьер-лиге (РПЛ) и в других странах, рамок нет», — цитирует Левина «Чемпионат.com».

Чорлука выступает за «Локомотив» с 2012 года. Вместе с командой он стал чемпионом России (2017/18), трехкратным обладателем Кубка страны (2014/15, 2016/17, 2018/19) и завоевал Суперкубок России (2019). 31 марта игрок сообщил, что покинет команду после завершения сезона.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) Чорлука принял участие в 17 матчах, в которых отметился одной результативной передачей.

После 23 туров чемпионата России «Локомотив», набрав 40 очков, занимает третье место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Чорлука может перейти в московское «Динамо».