Франция переиграла Боснию и Герцеговину в матче квалификации ЧМ-2022

Сборная Франции переиграла команду Боснии и Герцеговины в матче третьего тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Встреча, прошедшая в Сараево на стадионе «Грбавица», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на 60-й минуте забил Антуан Гризманн.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После трех туров сборная Франции, набрав семь очков, лидирует в турнирной таблице группы D. Босния и Герцеговина (1) располагается на четвертой строчке.

Второе место в группе занимает Украина (3), за ней идет Финляндия (2). Замыкает турнирную таблицу Казахстан (1).

В следующем туре команды Франции и Боснии встретятся вновь. Игра пройдет 1 сентября.

Ранее сообщалось, что Франция и Украина разошлись миром в матче квалификации на ЧМ-2022.

Футбол. Чемпионат мира — 2022. Отборочный этап. Группа D. 3-й тур

Босния и Герцеговина — Франция — 0:1

Голы: 0:1 — Гризманн, 60.