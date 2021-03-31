Германия сенсационно проиграла Македонии в матче отбора ЧМ-2022

Сборная Германии проиграла команде Северной Македонии в матче третьего тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Встреча, прошедшая в Дайсбурге на «МСВ Арене», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Горан Пандев и Элиф Элмас. У гостей мяч забил Илкай Гюндоган.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После трех туров сборная Германии, набрав шесть очков, занимает третье место в турнирной таблице группы J. Северная Македония (6) располагается на второй строчке.

Лидирует в группе Армения (9), четвертой идет Румыния (2). На пятой строчке располагается Исландия (3), а замыкает турнирную таблицу Лихтенштейн (0).

В следующем туре Германия на выезде встретится с командой Лихтенштейна (2 сентября), а Македония примет сборную Армении (2 сентября).

Ранее сообщалось, что сборная Белоруссии потерпела крупнейшее поражение в истории.

Футбол. Чемпионат мира — 2022. Отборочный этап. Группа J. 3-й тур

Германия — Северная Македония — 1:2

Голы: 0:1 — Пандев, 45+2; 1:1 — Гюндоган, 63 (пенальти); 1:2 — Элмас, 85.