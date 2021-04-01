Слуцкая ответила на слова американского журналиста о российских фигуристках

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая отреагировала на заявление американского журналиста Дейва Лиза о том, что российские фигуристки, которые тренируются в группе Этери Тутберидзе, принимают блокаторы гормонов, передает «Чемпионат.com».

По мнению Лиза, чемпионка мира 2021 года Анна Щербакова и другие ученицы Тутберидзе принимают «Лупрон», а также запрещенные препараты мельдоний и аддералл.

«Думаю, данные слова сказаны от бессилия. Они не могут смириться с тем, что наши девчонки лучшие в мире. Даже в период пандемии они продолжают оставаться лучшими — именно по этой причине эти неприятные люди пытаются придумать различные способы вывести нас из себя», — заявила Слуцкая.

Гормональное вещество лейпрорелин входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA) только для мужчин. У женщин он может привести к блокировке выработки организмом гормона экстрадиола.

Ранее сообщалось, что трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на заявление американского журналиста Дейва Лиза, обвинившего фигуристок группы Этери Тутберидзе в использовании блокаторов гормонов.